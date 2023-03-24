قافلة مساعدات طبية وإغاثية أردنية جديدة إلى سوريا

أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية لدى دمشق باسل الكايد، أن قافلة مساعدات جديدة تضم 7 شاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية مقدمة من المملكة، وصلت عبر معبر نصيب الحدودي.

إقرأ المزيد



وقال الكايد إن "شحنة المساعدات الأردنية الجديدة تضم مواد طبية وإغاثية وإنسانية، ومن ضمنها وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية".



ولفت القائم بالأعمال إلى أنه "مع وصول هذه الشاحنات الخميس يصبح عدد شاحنات الجسر البري التي وصلت إلى سوريا لغاية اليوم 138 شاحنة، حملت مئات الأطنان من المواد الطبية والإنسانية، وهي استمرار وتأكيد لتوجيهات الملك عبد الله الثاني لتقديم كل ما يمكن للأشقاء في سوريا لتجاوز محنة الزلزال".

وضرب زلزالان مدمران في السادس من فبراير منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتدمير آلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية في كلا البلدين.

المصدر: سانا+ عمون