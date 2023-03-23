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وزير الشؤون الدينية الجزائري يدعو إلى عدم إطالة صلاة التراويح

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وزير الشؤون الدينية الجزائري يدعو إلى عدم إطالة صلاة التراويح
Legion-Media
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دعا وزير الشؤون الدينية الجزائري، يوسف بلمهدي، إلى تجنب الإطالة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير الجزائري، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة الأهلة لترصد هلال رمضان، أن الإنسان يتحرى التخفيف، سواء في الموعظة أو صلاة التراويح، مضيفا أنها نافلة والمصلون يحبون الخشوع والأجر.

وأكد الوزيرعن فتح كل المساجد، وأن 20 ألف مسجد تقام فيه صلاة التراويح، إلا أن البعض لها خصوصية قائلا "ننتظر أن يحين وقتها".

ودعا الوزير الجزائري، إلى الابتعاد عن الاحتكار ورفع الأسعار في شهر رمضان، الذي يلهب جيوب المواطنين.

وأضاف: "من الجيد أن يربح الانسان لكن يربح الآخرة وليس الدنيا".

 كما أكد "استعداد الوزارة لتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان عبر مساجد فرنسا".

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المصدر: النهار الجزائرية 

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