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موسكو ترحب باتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تبادل الأسرى

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موسكو ترحب باتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تبادل الأسرى
Sputnik
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أعلنت موسكو عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه في 20 مارس في جنيف السلطات المعترف بها دوليا في اليمن وحركة "أنصار الله" الحوثية، بوساطة أممية، حول تبادل الأسرى والموقوفين.

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وأعربت الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني، عن أملها في تطبيق هذا الاتفاق عمليا على الأرض في أسرع وقت، وأضافت: "ندعو أطراف النزاع اليمني إلى تكثيف المفاوضات الهادفة إلى حل مشكلة المحتجزين قسرا وغيرها من القضايا الإنسانية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى اعتقادها أن "إحراز تقدم كبير في هذا المجال سيساعد في بناء الثقة وخلق مناخ ملائم لإقامة حوار وطني كامل بمشاركة كافة القوى السياسية الأساسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام في هذا البلد العربي الصديق".

المصدر: RT

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