 وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء يبحث فتح السفارات

أجرى وزير الخارجية الإيراني الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

المصدر: "واس" + RT