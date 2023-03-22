السعودية: ندين بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بإعادة الاستيطان في دولة فلسطين

دانت السعودية بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته حكومة أرييل شارون عام 2005، وكانت إسرائيل قد انسحبت بموجبه من مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

المصدر: "واس" + RT