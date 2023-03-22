الإمارات ترسل 200 طن من التمور للمتضررين من زلازل تركيا

بدأت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية بالتعاون مع شركائها في عملية "الفارس الشهم 2"، توزيع 200 طن من التمور على حوالي 11 منطقة متضررة من زلزال تركيا.

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وتعد هذه الكمية من التمور هدية من الإمارات للمتضررين من الزلازل، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تعكس هذه المبادرة حرص القيادة في دولة الإمارات على توفير متطلبات الأسر المتضررة والتخفيف من أوضاعهم الصعبة والحد من معاناتهم الإنسانية.

وسيتم توزيع التمور على الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمساندة وفقا لأوضاعها الإنسانية والاقتصادية.

وتواصل قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تالإماراتية، جهودها في تنفيذ مرحلة الاستقرار وإعادة التأهيل بعد نجاحها في تحقيق مرحلة الاستجابة السريعة ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

المصدر: وام