خبير اقتصادي يعلق على اتفاقيات التعاون بين مصر وروسيا

علق المحلل والخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على اتفاقيات التعاون بين مصر وروسيا.



وفى حديث خاص لـRT، قال هاني أبو الفتوح: "روسيا تعتبر حليفا مهما لمصر منذ فترة طويلة، و العلاقات بين البلدين تعتبر استراتيجية وتستند إلى مصالح مشتركة في مختلف المجالات، فالبلدان تربطهما علاقات وثيقة سياسية واقتصادية وعسكرية، كما أن روسيا ومصر لديهما اتفاقيات تعاون وشراكة في مجالات عدة، مثل الطاقة والنقل والتعليم والثقافة والتجارة، وتعد مصر أيضًا بوابة هامة لروسيا للوصول إلى الأسواق الإفريقية".

وأضاف أبو الفتوح: "تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير، وتركزت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على عدة مجالات، منها الصناعات الغذائية، حيث تم إبرام اتفاقيات لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى روسيا، وتوقيع اتفاقيات لتجميع السيارات في مصر بالتعاون مع شركات روسية".

وأردف: "كذلك في مجال الطاقة..حيث تم التوقيع على اتفاقيات لتطوير قطاعات الكهرباء والطاقة النووية في مصر بالتعاون مع شركات روسية. كما أن التعاون في مجال النقل شهد إبرام اتفاقيات لتطوير قطاع النقل البحري، في مصر بالتعاون مع شركات روسية، وزيادة التعاون في مجال النقل الجوي".

وأكمل هاني أبو الفتوح: "أما في مجال السياحة الروسية الوافدة، فقد تم توقيع اتفاقيات للتعاون في تطوير قطاع السياحة في مصر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مزيدا من الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر لروسيا، وذلك في مجالات الصناعات الثقيلة والبترول والغاز والتعدين والإسكان والبنية التحتية والتكنولوجيا".

وتابع: "يمكن القول إن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بينهما".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT