تدفق عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تدفق جماعي كبير لسياح إسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر لقضاء عطلة "عيد الفصح" اليهودي هناك الذي يصاف في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتدفق الإسرائيليون كالسيل إلى سيناء في عيد الفصح، فهذه هي أفضل الأوقات للوصول إلى معبر طابا.

وتوقعت هيئة الجوازات على الحدود الإسرائيلية مع مصر ذروة وصول الإسرائيليين لحوالي 200 ألف مسافر عبر المعبر الحدودي "بيجن" الإسرائيلي قبل معبر طابا المصري عشية عيد الفصح وفي الأسبوع المقدس.

وقالت الصحيفة العبرية إنه خلال هذا العام، سيقام عيد الفصح اليهودي بالتزامن مع عيد الفطر في أبريل، ونتيجة لذلك، فمن المتوقع وصول الذروة لحوالي 13 ألف مسافر عند معبر طابا الحدودي كل يوم خلال العطلة، وأكثر من ذلك عشية العطلة، وقرب نهاية الإجازة.

وأفادت هيئة المطارات والمعابر الإسرائيلية أن معبر طابا الحدودي مفتوح على مدار 24 ساعة على مدار الأسبوع، وعادة ما تكون الساعات الأقل ازدحاما في فترة ما بعد الظهر، من الساعة 16:00 إلى 20:00 ، ويوصى بالوصول إلى المعبر خلال هذه الساعات إن أمكن.

وأوصت هيئة المطارات المسافرين الإسرائيليين إلى سيناء، حسب يديعوت، بالمضي قدما وشراء رسوم عبور مقدما على الموقع ، وتوفير وقت الانتظار في العبور، وأنه سيتم إرسال تأكيد الدفع عبر البريد الإلكتروني.

ونوهت الهيئة الإسرائيلية لأولئك الذين يعبرون الحدود البرية إلى الأردن أو مصر أن يتذكروا أن الأسبوع المقدس يصادف شهر رمضان ، مما يعني أنه ستكون هناك تغييرات في ساعات عمل الشركات في مصر والأردن، وكذلك في بقية العالم العربي، وبالتالي في المناطق السياحية، لا يتوقع أن يكون هذا ملحوظًا بشكل خاص ، ولن تكون هناك تغييرات في ساعات عمل المطاعم في معظم الفنادق.

المصدر: يديعوت أحرونوت