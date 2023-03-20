شركة نفط الكويت تعلن فرض حالة الطوارئ

أعلنت شركة النفط الكويتية عن فرض حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد، مؤكدة عدم تأثر عمليات الإنتاج أو وجود أي إصابات ناجمة عن التسرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، في بيان إنه "تم الإعلان عن فرض حالة الطوارئ نتيجة وقوع تسرب انفطي".

وأكد العامر عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب، لافتا إلى "عدم تأثر عمليات الإنتاج، فضلا عن عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث".

ونوه العامر إلى أن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة في الشركة، مبينا أن "الشركة ستعلن عن أحدث التطورات والمستجدات بخصوص الحادث".

المصدر: "سبوتنيك"