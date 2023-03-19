المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي جرت في 29 سبتمبر 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وعودة مجلس 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن "المحكمة الدستورية قضت في جلستها اليوم ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020".

وقررت المحكمة إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات "مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".

يذكر أنه بعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الكويتي، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام المتكرر بين الحكومة ومجلس الأمة، وأسفرت انتخابات مجلس 2022 عن مكاسب لأعضاء المعارضة.

المصدر: سبوتنيك