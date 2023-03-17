"حاولوا يخوفونا".. السيسي يتحدث عن استجابته لنداء عاجل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه بالأمس القريب، تم إطلاق المشروع الوطني "حياة كريمة"، من أجل رفع مستوى المعيشة للمصريين.

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وأوضح السيسي أنه تمت تنمية أكثر من 4 آلاف قرية مصرية، مؤكدًا أن المشروع استهدف تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري لـ 58 مليون مصري.

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته اليوم، الجمعة، في احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، أنه عندما أطلق المشروع الوطني حياة كريمة، كانت هناك تقديرات بأن تصل تكلفة المشروع في المرحلة الأولى 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي قاربت الانتهاء بلغت تكلفتها أكثر من 350 مليار جنيه.

وشدد الرئيس السيسي، على أن هناك إصرارًا كبيرًا على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع الوطني حياة كريمة، مبينًا أن تكلفتهم ستصل إلى تريليون جنيه.

وقال الرئيس السيسي: "المصريون يسطرون اليوم تاريخًا جديدًا بأياد مصرية مخلصة، في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل بجهود تبذل من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، ونستهدف الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في كافة المحاور".

وتابع الرئيس السيسي: "منذ 9 سنوات، واستجابة لنداء المصريين، شرفت بتحمل المسؤولية، لهذا الوطن مستعينًا بالله وثقتي في قدرات المصريين، ويقيني بالله بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ساعيًا من أجل رفعة ورقي الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة، وعلى قدر الصعوبات والتحديات لإعادة مصر لمسارها الصحيح، وبقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والتنمية، سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا آمنين به، وعملنا من أجله سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار وانتهجنا طريق البناء والتنمية، واجهنا فيها من المصاعب الكثير ولكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا".

وواصل السيسي: "شعب مصر والإخوة والأخوات، مجددا عهدي معكم وصادق في وعدي معكم، نمضى قدمًا نحو مزيد من العمل والنماء على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية داعمين مزيدًا من مساحات مشتركة لأبناء الوطن توفير كافة السبل لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم متسلحين في هذا بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة الله لتحقيق أحلام الوطن، ولن تسقط بالتقادم، بل تحقق بالعمل والإصرار".

وقال: "من هنا أود أن أعبر عن عظيم امتناني لشعب مصر العظيم لما بذله من جهود وقدمه من تضحيات، نقف اليوم مطمئنين بما تم تحقيقه وما سيتم إنجازه ليثبت العالم مرات ومرات قدرتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل".

وقال الرئيس المصري في النهاية: "كل عام وأنتوا طيبين.. بلدنا بخير وسلام وعايز أقول كلمة بها أختم بيها كلامي، من فضلكم، اسمحوا لي لو سمحتم عايز أقولكم، حاولوا أوي الشهور اللى فاتت إنهم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عايز أقولكم اللى انتوا شوفتوا ده رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا على إن إحنا نتحرك للأمام مفيش مشكلة بفضل الله، وبالله وبكم مفيش مشكلة.. فى النهاية بوجه الشكر والتحية والتقديم وأتمنى لكم التوفيق، واسمحوا لي نردد معا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

المصدر: الأهرام