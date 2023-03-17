فريق أوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي

أنهى فريق قانوني أوروبي اليوم الجمعة يومين من استجواب حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة في بيروت في تحقيق بشأن غسل الأموال مرتبط بالحاكم.

وقال مسؤولون قضائيون لبنانيون إن سلامة استجوب لمدة ساعتين اليوم الجمعة وست ساعات في اليوم السابق. استجوب الوفد الأوروبي - مع ممثلين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ - سلامة من خلال قاض لبناني، كوسيط. بموجب القوانين اللبنانية، لا يمكن للممثلين استجواب سلامة مباشرة.

وقال المسؤولون إن الفريق سأل سلامة أمس الخميس عن شقة في الشانزليزيه بباريس استأجرها البنك المركزي وشركة فوري اسوسيتس المحدودة للسمسرة التي يملكها رجاء شقيق سلامة بشأن ما إذا كانت الشركة موجودة.

وأضافوا أن سلامة كان "واثقا" عندما أجاب على الأسئلة بالفرنسية.

كان من المقرر أن يبدأ استجواب سلامة يوم الأربعاء لكنه لم يحضر.

وقال المسؤولون، إن الفريق الأوروبي حدد يوم 15 أبريل لبدء استجواب شقيق الحاكم، رجاء سلامة، ومساعدته ماريان الحويك.

لم يدل سلامة، الذي نفى مرارا اتهامات بالفساد، بأي تصريحات علنية منذ بدء استجوابه هذا الأسبوع.

المصدر: AP