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الجزائر.. إيداع 60 شخصا الحبس بعد الاعتداء على مقر للأمن

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الجزائر.. إيداع 60 شخصا الحبس بعد الاعتداء على مقر للأمن
أرشيف
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قرر مجلس قضاء عنابة أقصى شرق الجزائر، إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية، باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية.

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وجاء في بيان محكمة الحجار اليوم الجمعة: "المحبوسون متهمون بالاشتراك في المشاجرة والعصيان، أدت إلى وقوع ضرب وجرح، تحطيم عمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح".

وتعود حيثيات القضية حسب البيان، إلى "تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل، باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، لتتدخل بعدها مصالح الأمن لإيقاف المتهم بعد تلقي نداء حول الحادثة".

وبعد ساعة من الواقعة "تعرض مقر الأمن الحضري بسيدي سالم، لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب يقودهم زوج الضحية".

وأضاف البيان أن "الاعتداء على مقر الأمن الحضري، أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة".

المصدر: سبوتنيك

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