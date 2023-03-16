واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون: لن نطبّع العلاقات مع نظام الأسد

أعلنت الولايات المتحدة و3 دول أوروبية أنها لن تطبع العلاقات مع السلطات السورية على الرغم من إصدار "الإعفاءات الطارئة" من العقوبات لتسهيل نقل المساعدات إلى سوريا في أعقاب الزلزال.

وأشارت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك، نشرته في الذكرى الـ 12 لانطلاق الأزمة السورية، يوم الخميس، إلى أن هذه الذكرى تأتي "في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي حصدت أرواح نحو 10 آلاف سوري" داخل البلاد وفي تركيا.

وقالت الدول الأربع في بيانها إنها "تجدد الدعوة لجميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها تحت اتفاقات لوقف إطلاق النار والعمل من أجل إحلال هدوء دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عائق".

وأضافت: "من أجل معالجة هذه الأزمة الإنسانية أصدرنا إعفاءات طارئة من العقوبات، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والعون إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال مع منع نظام الأسد من الاستفادة من المساعدات على حساب الشعب السوري".

وأكدت الدول في بيانها: "نحن لا نطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا نمول إعادة الإعمار لما تم إلحاق الأضرار به من قبل النظام أثناء النزاع، ولا نرفع العقوبات. وفي سبيل الشعب السوري لن نطبع العلاقات حتى يكون هناك تقدم حقيقي ومستدام نحو الحل السياسي".

وأضافت: "نواصل وقوفنا إلى جانب الشعب السوري وندعم بقوة الجهود الرامية إلى دعم الحل السياسي المستدام وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي... يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستقر الذي يحتاجه ويستحقه السوريون".

المصدر: RT