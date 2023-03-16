تحذير غريب من وزير خارجية إيطاليا لمصر.. أتمنى ألا تصبح تونس جديدة

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن "الأمل بأن ألا تصبح مصر تونس الجديدة، من ناحية مسألة الهجرة.

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وقال الوزير تاياني، في مقابلة مع محطة "سكاي24" الإخبارية: "إننا نعمل بشكل مكثف حتى يستمر الممر الأخضر الذي ينقل القمح من أوكرانيا إلى مصر، ومنها إلى الدول التي تعاني من أوضاع معقدة للغاية"، من وجهة نظر الأمن الغذائي.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية قائلا: "أن مصر دولة أساسية في محاربة الهجرة غير النظامية أيضاً"، مبيناً أن "هدفنا يكمن بوقف المتاجرين بالبشر وتشجيع الهجرة النظامية بدلا من تلك السرية، لذلك، ففيما يتعلق بمرسوم تدفقات الهجرة، “ننوي تفضيل الدول الفاضلة أو تلك التي ستبرم اتفاقيات معنا بشأن مكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المبعدين".

وأوضح تاياني أن هذه البلدان "سيكون لها نصيب أكبر من المهاجرين النظاميين، الذين سيسمح لهم بالدخول إلى إيطاليا"، مشددا على "أننا نعتقد أننا يمكن أن نصل إلى استقبال أكثر من 80 ألفا سنويا"، كذلك "بناء على طلبات عالمي الزراعة والأعمال أيضا".

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية