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مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بطوبا الزنغرية داخل إسرائيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بطوبا الزنغرية داخل إسرائيل (فيديو)
"عرب 48"
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قتل رجل، صباح اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار، على ما يبدو، داخل سيارة في قرية طوبا الزنغرية، في أراضي 48.

وأسفرت جريمة إطلاق نار، داخل سيارة في قرية طوبا الزنغرية، شمالي البلاد، عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، جرى نقل الرجل بواسطة سيارة خصوصية إلى المستشفى في مدينة صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطروا لإقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبراهين من المكان، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة "نزاع متواصل بين مخالفين للقانون". ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

المصدر: "عرب 48"

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