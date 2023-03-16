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الأسد: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا تعود لها بحكم التاريخ

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الأسد: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا تعود لها بحكم التاريخ
الرئيس السوري بشار الأسد
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اعتراف دمشق بالحدود الجديدة لروسيا، لافتا إلى أن المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا تعود لها بحكم التاريخ.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال الرئيس السوري: "اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تنضم إلى روسيا، وعندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال اعترفنا بها، وحتى قبل أن يحدث هذا الاستقلال، واستقبلت وفدا من دونباس قبل الحرب بعدة أشهر قلت لهم نحن مستعدون للاعتراف بكم من الآن".

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وأضاف أنه "لاحقا قلنا لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا، إذا هذا الموضوع بالنسبة لنا واضح منذ البداية، ونحن في مواقفنا لا نتردد. سوريا مواقفها واضحة وفي نفس الوقت حاسمة، ولدينا قناعة بهذا الموضوع، ليس من أجل الصداقة مع روسيا فقط، وإنما لأن هذه الأراضي هي أراض روسية، ومعروف هذا الشيء عبر التاريخ، ونقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنون روس، وهناك حقائق على الأرض تدل على أنها أراض روسية، ونحن مقتنعون بهذا الموقف".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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