الرئيس التونسي يوجّه بتسيير دوريات أمنية أمام المدارس والمعاهد

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد وزارة الداخلية "بتسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي".

وخلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، شدد سعيّد على ضرورة مضاعفة المجهودات للقضاء على مروجي المخدرات على وجه الخصوص، "لأن الغاية من الترويج ليست الربح المادي فقط بل أيضا ضرب المجتمع وتفكيكه، فمن انخرط في المؤامرة لتفكيك الدولة منخرط في هذه المؤامرة لتفكيك المجتمع".

وأضاف سعيّد: "كما يجب أن نحمي مؤسسات الدولة يجب أن نحمي المجتمع من هذه الظاهرة التي تزداد انتشارا وتفتك خاصة بالشباب وحتى بالأطفال".

ونقلت صفحة الرئاسة التونسية عن سعيّد أن "التآمر على أمن المجتمع لا يقلّ خطرا على التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي ولا مجال لأن يفلت من الجزاء كلّ من يسعى إلى المساس به".

وقالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيّد بشرف الدين "تناول الوضع العام في البلاد والدور الموكول للقوات الأمنية في فرض احترام القانون على الجميع".

وأضافت أن الاجتماع "تطرق إلى مسألة التصدّي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، فلا تسامح مع من يسعى بكلّ الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".

وشدّد الرئيس التونسي، في هذا الإطار، على "مسالك التوزيع والتجاوزات الخطيرة التي تُسجّل كل يوم في كافة مناطق الجمهورية".

المصدر: RT