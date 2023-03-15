وصول رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى الجزائر

وصلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس الجاري.

وستلتقي ماتفيينكو مسؤولين برلمانيين وحكوميين في الجزائر بينهم رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وسيضع أعضاء الوفد الروسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال حرب الاستقلال الجزائرية، ويزورا معرضا للصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية.

وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الاتحاد الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين.

وأشار أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم أبرمت في الجزائر في مايو 2014.

إقرأ المزيد

المصدر: RT