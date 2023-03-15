داحضة الرواية الإسرائيلية.. "الذئاب المنفردة" تصدر بيانا عسكريا وتكشف عن مصير منفذ عملية مجدو

أصدر المجلس الثوري لـ"قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، مساء يوم الأربعاء، بلاغا عسكريا، وجه من خلاله رسالة لإسرائيل وجيشها.

وقال المجلس في البيان: "في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني، وتحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية ومنها "قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، يعمد كيان الاحتلال كعادته إلى تصدير أزماته وهذا نلمسه بوضوح من خلال السجال الحاصل حول عملية مجدو التي نفذها أبطال الذئاب المنفردة في قوات الجليل".

إقرأ المزيد

وأضاف: "إننا في المجلس الثوري لقوات الجليل نؤكد أن كل ما تبثه الاستخبارات الصهيونية من أنباء حول تنفيذ العملية عار عن الصحة ومنفي جملة وتفصيلا، وإننا في المجلس نتحدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية أن تنشر أي معطيات حول منفذ العملية، وتنصحه بمراجعة سياساته الإجرامية تجاه أبناء شعبنا، وعدم العبث بالمقدسات، ومنها الأسرى الأبطال".

وتابع قائلا: "نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز ولكل أحرار العالم سلامة البطل منفذ العملية وأنه في مكان آمن وإننا نحتفظ بتوثيق للعملية".

واختتم المجلس البيان قائلا: "نعاهد أبناء شعبنا على ديمومة استهداف العدو، والاشتباك المباشر وتنفيذ أهدافنا داخل فلسطين وخارجها مؤكدين على توحدنا مع جميع الفصائل المؤمنة بالكفاح المسلح".

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية تفجير العبوة الناسفة في بلدة مجيدو التي جرت يوم الاثنين الماضي وأدت إلى إصابة إسرائيلي، وقالت إنها "تشتبه" بدور لحزب الله اللبناني فيها.

إقرأ المزيد

وفي بيان مشترك، بعد رفع حظر النشر عن العملية، قال الجيش الإسرائيلي، و"الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت الشخص الذي نفذ العملية يوم الاثنين الماضي، قرب مفرق مجيدو.

وأوضح البيان أن انفجار العبوة الناسفة "أسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة".

وأضافت أن "قوات الأمن قامت إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة".

وقالت الجهات الثلاث في البيان إن التحقيق الأولي أظهر أن المنفذ "تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع"، وأنه وبعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا.

المصدر: RT