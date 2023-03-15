مجلس القيادة اليمني يستقبل المبعوث الأمريكي

استقبل رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد محمد العليمي، مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينغ، وبحث الجانبان الجهود الدولية لإحياء مسار السلام في اليمن.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس على نتائج الاتصالات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة ازاء جهود تجديد الهدنة والبناء عليها من أجل انهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية.

ورحب بكافة المساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، وبما يضمن انهاء مسببات الازمة وتداعياتها، ويمنع تكرار دوامات العنف، ويلبي طموحات الشعب اليمني في بناء دولة وطنية تحترم الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية.

كما تطرق اللقاء الى نتائج مؤتمر مانحي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن، والجهود المطلوبة لحشد المزيد من التمويلات، ومضاعفة التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات.

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المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"