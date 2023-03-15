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الجزائر.. إرهابي نشط بمنطقة الساحل يسلّم نفسه للجيش

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الجزائر.. إرهابي نشط بمنطقة الساحل يسلّم نفسه للجيش
AFP
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ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن إرهابيا نشط بمنطقة الساحل سلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار في جنوب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012".

وأضاف أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".

وأشار إلى أن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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