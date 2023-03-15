السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 4.6 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأضافت أن ذلك جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت السلطات أنه تم القبض على مستقبلها بمحافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية.

وأفادت بأنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط محاولة تهريب (4,693,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/UMRCk6k2CL — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 15, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية