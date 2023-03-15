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السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)

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السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)
AP
السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 4.6 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأضافت أن ذلك جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت السلطات أنه تم القبض على مستقبلها بمحافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية.

وأفادت بأنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)
السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)
السعودية.. إحباط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر والسلطات تكشف عن جنسية مستقبلها (صور + فيديو)

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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