إيران تدرس تسيير رحلات جوية إلى السعودية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو، عن البدء بدراسة تسيير رحلات جوية إلى السعودية، مشيرا إلى أن هذه الرحلات سيتم إطلاقها بعد إصدار التصاريح اللازمة.

وقال يازرلو، في تصريح إعلامي إن منظمة الطيران المدني الإيرانية تدرس إطلاق رحلات جوية بين إيران والسعودية..

وأضاف: بعد استكمال دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح الرسمية اللازمة لهذه الرحلات، وسيتم تسييرها بين البلدين.

يجدر بالذكر أن مراجعة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط الجوية السعودية يشير لإمكانية شراء تذكرة لرحلات الرياض ــ مشهد.

المصدر: قناة العالم