فيضانات غير مسبوقة في مناطق شمال شرقي سوريا (فيديو وصور)

شهدت مناطق شمال شرق سوريا فيضانات ربيعية غير متوقعة، بعدما هطلت أمطار غزيرة في المنطقة إثر منخفض جوي يسيطر على أجواء المنطقة، تأثر به الجنوب التركي الذي شهد فيضانات مماثلة.

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ووفق ما نقل مراسلنا، فقد شمل المنخفض الجوي الحالي مناطق الرقة والحسكة وديرالزور، حيث أدى جرف المياه إلى تدمير جسور وغرق أعداد كبيرة من الماشية في مياه الفيضانات.

كذلك أفاد مراسلنا، بأن مياه الفيضانات أدت إلى إغلاق الطريق الرابط بين الحسكة والرقة بشكل كامل.

وشهدت مناطق الجنوب التركي، فيضانات مماثلة، حيث أدى جرف المياه إلى مقتل 13 شخصا على الأقل في حصيلة قابلة للارتفاع وفقدان العشرات.

المصدر: RT