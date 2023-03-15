أول صورة لمسروقات فيلا محمد صلاح في مصر مع مرتكبي الواقعة

نجحت قوات الأمن المصرية خلال 48 ساعة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وقال بيان وزارة الداخلية المصرية إنه "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ (12) مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة".

وتابع البيان: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) وأن الواقعة إرتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة.. وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر).

المصدر: RT