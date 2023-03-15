تواصل سياسي نادر بين مجلس النواب الليبي وسيف الإسلام القذافي

التقى رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي، فتح الله السعيطي، مع المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، لبحث التطورات السياسية الأخيرة ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد بحث السعيطي مع سيف الإسلام توحيد الجهود السياسية الوطنية، وضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش، لإعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اللقاء يأتي في إطار التواصل التي يقوم بها النائب فتح الله السعيطي لإنهاء حالة الجمود السياسي الحالي.

وفي شهر فبراير الماضي، شكل البرلمان لجنة التواصل السياسي من ثلاثة أعضاء يترأها النائب فتح الله السعيطي، بهدف التواصل السياسي بالداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي وذلك من خلال عقد الزيارات واللقاءات بهدف الوصول لأرضية مشتركة بين كل الأطراف السياسية وتقديم رؤية لمجلس النواب لحل الأزمة السياسية.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية