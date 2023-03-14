رئيس المكتب السياسي لحماس يهنئ شيخ الأسرى بالحرية

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأسير اللواء فؤاد الشوبكي شيخ الأسرى بالإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد 17 عاما في الأسر.

وذكرت الحركة في موقعها الإلكتروني أن هنية عبّر "عن اعتزازه بصمود الأسير المحرر الشوبكي داخل الأسر بعدما قام بواجبه تجاه المقاومة لتحرير وطنه فلسطين"، وثمّن "مواقفه الثابتة التي صرح بها للإعلام عقب الإفراج عنه قائلًا إن هذه السنوات وكبر السن لم تزده إلا إيمانا بقضيته وحبا لشعبه والتزاما بخط المقاومة".

وشدد هنية على أن قضية الأسرى "قضية كل بيت فلسطيني، وأن الجميع يعمل على تحريرهم مهما كلف ذلك من أثمان".

المصدر: RT