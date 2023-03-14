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كتائب المجاهدين تعلن استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية شمال الخليل بأربع قنابل

أخبار العالم العربي

كتائب المجاهدين تعلن استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية شمال الخليل بأربع قنابل
RT / Twitter
كتائب المجاهدين تعلن استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية شمال الخليل بأربعة قنابل محلية الصنع
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أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في منطقة عصيدة عند مدخل بيت أمر شمال الخليل بأربع قنابل محلية الصنع.

وقالت في بيان عسكري مقتضب: "بفضل الله عز وجل قامت مجموعة مجاهدة من الخلية رقم 314 في كتائب المجاهدين - الضفة المحتلة، باستهداف النقطة العسكرية الصهيونية المقامة في منطقة عصيدة بجوار مدخل بيت أمر شمال الخليل بأربعة قنابل محلية الصنع".

وأضافت أن ذلك في تمام الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

المصدر: RT

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