قيس سعيد: على النائب أن يبقى مسؤولا أمام من اختاره (فيديو)

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، وهنّأه على انتخابه رئيسا لمجلس الشعب.

وشدد الرئيس التونسي على أن النائب يجب أن يبقى مسؤولا أمام من اختاره، مشيرا إلى الانتخاب هو تفويض من الناخب لمن سيمثله في أي مجلس نيابي ويجب أن يبقى النائب مسؤولا أمام من اختاره وفوضه.

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وقال قيس سعيد "إننا نخوض اليوم معركة تحرير وطني وبأن واجبنا المقدس في أي موقع كان هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات".

كما جدد التأكيد على أن تونس تتوفر فيها كل مقومات النجاح ويجب أن تتظافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.

وأشار إلى أنه تم احترام كل المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين اثنتين.

وجدد الإعراب عن الإصرار على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه لأن البعض مازال يحن إلى الماضي ويعتقد واهما أنه يمكن أن يعود إلى الوراء، وفق تأكيده.

هذا، وتناول اللقاء العديد المواضيع المتعلقة بالتشريعات التي ينتظرها الشعب وبمسؤولية النائب أمام ناخبيه.

المصدر: وسائل إعلام تونسية