 
مباشر

قيس سعيد: على النائب أن يبقى مسؤولا أمام من اختاره (فيديو)

أخبار العالم العربي

قيس سعيد: على النائب أن يبقى مسؤولا أمام من اختاره (فيديو)
RT
لرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxhc

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، وهنّأه على انتخابه رئيسا لمجلس الشعب.

وشدد الرئيس التونسي على أن النائب يجب أن يبقى مسؤولا أمام من اختاره، مشيرا إلى الانتخاب هو تفويض من الناخب لمن سيمثله في أي مجلس نيابي ويجب أن يبقى النائب مسؤولا أمام من اختاره وفوضه.

إقرأ المزيد
رئيس البرلمان التونسي: سنعمل على توطيد العلاقة مع الإعلاميين
رئيس البرلمان التونسي: سنعمل على توطيد العلاقة مع الإعلاميين

وقال قيس سعيد "إننا نخوض اليوم معركة تحرير وطني وبأن واجبنا المقدس في أي موقع كان هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات".

كما جدد التأكيد على أن تونس تتوفر فيها كل مقومات النجاح ويجب أن تتظافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرما في وطنه.

وأشار إلى أنه تم احترام كل المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين اثنتين.

وجدد الإعراب عن الإصرار على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه لأن البعض مازال يحن إلى الماضي ويعتقد واهما أنه يمكن أن يعود إلى الوراء، وفق تأكيده.

هذا، وتناول اللقاء العديد المواضيع المتعلقة بالتشريعات التي ينتظرها الشعب وبمسؤولية النائب أمام ناخبيه.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا