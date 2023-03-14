متحدث الرئاسة المصرية: مصر لا تخشى أحدا في ملف حقوق الإنسان

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أنه فيما يخص قضية حقوق الإنسان فإن مصر لا تخشى أحدا في هذا الأمر، لأنها تعمل بجد واجتهاد بهذا الملف.

وكشف المستشار أحمد فهمي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، والنقاشات التي جرت بينهما في عدة ملفات، ومنها ملف حقوق الإنسان.

وأشار فهمي إلى أن "مصر تتمتع بمستقبل واعد للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك شركات واعدة تعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع".

وأضاف متحدث الرئاسة أنه "فيما يخص قضية حقوق الإنسان فإن مصر لا تخشى أحدا في هذا الأمر، لأنها تعمل بجد واجتهاد بهذا الملف، وكل دول العالم يوجد فيها قصور في حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "مصر ترفض المعايير المزدوجة، واستخدام حقوق الإنسان من أجل أهداف معينة".

وأكد فهمي أن "ملف حقوق الإنسان لم يمثل أي مشكلة في نقاشات الرئيس السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، خلال زيارتها إلى مصر"، لافتا إلى أن "الرئيس السيسي أوضح رؤيته في هذا الأمر بأن حقوق الإنسان تتمثل في توفير حياة كريمة للإنسان".

ولفت فهمي إلى أن "هناك إرادة سياسية في مصر مع كل ما من شأنه تعزيز مصالح الشعوب العربية".

كما أشاد بإعلان السعودية عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لما لها من مردود إيجابي على المنطقة، لأنها ستعمل على إزالة التوتر القائم في الإقليم، من خلال السياسات الرشيدة التي تتبعها المملكة.

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المصدر: القاهرة 24