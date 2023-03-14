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عالم مصري: الأنبياء لم يذكروا في التاريخ الفرعوني

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عالم مصري: الأنبياء لم يذكروا في التاريخ الفرعوني
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قال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق في مصر زاهي حواس، إنه لا يوجد في الآثار والتاريخ أي ذكر لأنبياء الله إطلاقا.

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زاهي حواس يتحدث عن الأنبياء والزئبق الأحمر في كتب الآثار المصرية

وأشار حواس في تصريحات متلفزة إلى أنه لا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقا، ولا يمكن أن يوجد اسم نبي من أنبياء الله أو مقبرة أو معبد فرعوني.

وأضاف حواس في تصريحات تلفزيونية: أنا لا أتحدث عن الدين، ولكني أتحدث عن الآثار، وأتحدث عن ما هو مكتوب باللغة المصرية القديمة على الآثار نفسها، فسيدنا إدريس لا يوجد له ذكر إطلاقا في التاريخ.

وأردف حواس قائلا: قصة سيدنا يوسف، ذكرت قصة مشابهة لها في العصر الروماني، وهي أن المياه لم تأت لمنابع النيل، وفرعون قدم قرابين للآلهة لعودة المياه، قائلا: ولا نعرف إذا كانت منقولة من نص قديم أو لا، ولكن لم يذكر اسم سيدنا يوسف.

المصدر: القاهرة 24

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