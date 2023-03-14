الكويت تدرس مواصلة تجربة بدأتها في رمضان

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن مواعيد العمل الرسمية لدى الجهات الحكومية، ضمن إطار نظام الدوام المرن، خلال شهر رمضان.

وفتح الديوان الباب للجهات التي لديها ظروف عمل أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها على خلاف ما ورد بالقرار، التقدم بمقترح مواعيد لاعتمادها في الديوان مع التزامها عدد ساعات أربع ساعات ونصف الساعة يوميا.

وحدد ثلاثة مواعيد للدوام في رمضان وفق الشكل الآتي:

9.45 صباحا حتى 2.15 ظهرا

10.15 صباحا حتى 2.45 ظهرا

10.45 صباحا حتى الساعة 3.15 عصرا

قرار خارجي رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٤ بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.#ديوان_الخدمة_المدنيةpic.twitter.com/A8QXonP1DW — ديوان الخدمة المدنية 🇰🇼 (@Csc_Kw) March 13, 2023

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصادر قولها إن نجاح هذه التجربة سيمهد الطريق لتطبيق الدوام المرن في الوزارات والإدارات الخدمية بصفة دائمة، مشيرة إلى أن هذا النظام سيقضي على ظاهرة البطالة المقنعة وتكدس الموظفين داخل المكاتب في التوقيت نفسه، فضلا عن حل أزمة المواقف في بعض الجهات، وتخفيف الزحمة المرورية في الشوارع والطرقات.

بدوره، أوضح رئيس الديوان، عصام الربيعان، أن مواعيد العمل الرسمية المرنة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع خلال شهر رمضان ستكون بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يوميا.

وأفاد بأنه يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من موعد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها، وذلك وفق ظروف العمل وطبيعته، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة وأن يصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام.

المصدر: "كونا" + "القبس"