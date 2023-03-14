الأمير تركي الفيصل يفتتح معرضا في باريس بمناسبة مرور 100 عام على رحلة ملك السعودية إلى فرنسا (فيديو)

افتتح في باريس الاثنين معرض نظمه "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" السعودي بمناسبة مرور 100 عام على رحلة الملك فيصل بن عبد العزيز التاريخية إلى العاصمة الفرنسية.

ومعرض "الفيصل: حياة في قلب القرن العشرين"، الذي أقيم في بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، افتتحه الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة "مركز الملك فيصل".

الأمير تركي الفيصل يفتتح #معرض_الفيصل_في_باريس بمقر #اليونسكو، بمناسبة مرور 100 عام على زيارة #الملك_فيصل لفرنسا pic.twitter.com/Y217KnAjGe — The Saudi Post (@TheSaudi_post) March 13, 2023

وقال الأمير تركي في كلمة ألقاها باللغة الفرنسية خلال حفل افتتاح المعرض: "صباح الخير أصدقائي الفرنسيين لن أطيل عليكم لكن سأخبركم بما في قلبي. قبل 100 سنة كان الملك فيصل هنا في باريس لبناء العلاقات الفرنسية السعودية التي بنيت على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح المشتركة وبناء جسور تعاون بين قادة البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينعم به العالم".

يسهم #مركز_الملك_فيصل في إثراء المشهدين العلمي والثقافي، فمنذ تأسيسه وذلك قبل أربعين عامًا، أقام المركز أكثر من أربعين معرضًا يُعنى بإحياء ذكرى #الملك_فيصل ومنجزاته التاريخية سواء أكانت بإقامة المعارض داخل المملكة أو خارجها. pic.twitter.com/ZQfy2BkHtW — مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) March 11, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية