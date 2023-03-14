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الأمير تركي الفيصل يفتتح معرضا في باريس بمناسبة مرور 100 عام على رحلة ملك السعودية إلى فرنسا (فيديو)

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الأمير تركي الفيصل يفتتح معرضا في باريس بمناسبة مرور 100 عام على رحلة ملك السعودية إلى فرنسا (فيديو)
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افتتح في باريس الاثنين معرض نظمه "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" السعودي بمناسبة مرور 100 عام على رحلة الملك فيصل بن عبد العزيز التاريخية إلى العاصمة الفرنسية.

ومعرض "الفيصل: حياة في قلب القرن العشرين"، الذي أقيم في بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، افتتحه الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة "مركز الملك فيصل".

وقال الأمير تركي في كلمة ألقاها باللغة الفرنسية خلال حفل افتتاح المعرض: "صباح الخير أصدقائي الفرنسيين لن أطيل عليكم لكن سأخبركم بما في قلبي. قبل 100 سنة كان الملك فيصل هنا في باريس لبناء العلاقات الفرنسية السعودية التي بنيت على الاحترام المتبادل والاهتمام بالمصالح المشتركة وبناء جسور تعاون بين قادة البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينعم به العالم".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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