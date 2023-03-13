تونس.. إحالة 4 أشخاص إلى وحدة مكافحة الارهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن النيابة العمومية أحالت 4 أشخاص إلى وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي التفاصيل، أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تخلت لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن الملف المتعلق بشبهة تورط 4 أشخاص في الارتباط بصفحات مشبوهة استعملت في تأليب الرأي العام على مؤسسات الدولة وبث الاشاعات.

وجاء قرار التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إثر تكييف التهم الموجهة إلى الموقوفين الأربعة من قبيل "التآمر على أمن الدولة".

وأضافت أنه تم منذ مساء الاثنين إحالة الموقوفين الأربعة على أنظار وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنهم.

ومن بين الموقوفين على ذمة الأبحاث الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وأعضاء آخرين من المكتب من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وهو نقابي في نفس الوقت.

جدير بالتذكير أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أفادت في فحواه بأنه تم ايقاف أربعة أشخاص ينتمون إلى حزب سياسي على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي دأبت على تأليب الرأي العام والتحريض على مؤسسات الدولة.

المصدر: "موزاييك"