شكري: توقيع مصر اتفاقية المبادئ تعبير عن نيتها ولم نجد مرونة من الجانب الإثيوبي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ تعبير عن نيتها، مشيرا لعدم وجود مرونة وإرادة سياسية من قبل الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة.

وأوضح شكري، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج حديث القاهرة أن: "مصر لها كل الحق في الدفاع عن مقدرات شعبها ".

وأضاف: "نطالب إثيوبيا بالعمل بمسؤلية في أثناء ملء السد الإثيوبي حتى لا تتضرر مصر والسودان".

وأكد أن "قدرات الشعب المصري لا نهائية ودائما تنهض للحفاظ على مقدراتها، ونحن نراقب ونتابع الموقف بكل دقة على المستوى السياسي والفني".

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المصدر: القاهرة 24