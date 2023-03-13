 
مباشر

السيسي يتحدث عن محاولات مع إثيوبيا لمدة 10 سنوات

أخبار العالم العربي

السيسي يتحدث عن محاولات مع إثيوبيا لمدة 10 سنوات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux3u

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة.

إقرأ المزيد
السيسي يتحدث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي
السيسي يتحدث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".

وأضاف الرئيس المصري: "نتفهم التنمية في أثيوبيا.. ومستعدين للتعاون أيضا.. ولكن هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال.. مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم.. ما فيش فرصة تتحمل أي نقص للمياه.. ما كنشي موجود على نهر النيل عبر الآلاف السنين أي عائق للمياه.. سواء كانت المياه قليلة أو كثيرة.. حصة مصر ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا نقبل ده.. اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. وبذلنا جهدا كبيرا للاستفادة من كل نقطة مياه داخل مصر.. مثل محطات المعالجة وغيرها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا