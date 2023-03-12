خبير: إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة

قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن هناك "معلومات مؤكدة بأن إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة"، وأن توربينات سد النهضة لا تعمل بشكل جيد.

وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا لن تستطيع من الناحية العملية حجز المياه عن مصر فترة طويلة، وأن ما يحدث حتى الآن في السد "مكسب سياسي داخلي فقط".

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وأضاف شراقي في حوار مع قناة "القاهرة والناس" أن "كل متر مكعب يخزن في إثيوبيا كان من المفترض يكون قادما إلى مصر"، لافتا إلى أن مصر رفعت احتياطي المياه الخاص بها ولكن بتكلفة كبيرة.

وحسب شراقي فإن "هناك دراسات تؤكد أن كل المشروعات المائية في إثيوبيا تفشل بنسبة 70 في المئة"، وأن لدى مصر الكثير من الوثائق والمعلومات التي تدعم موقفها أمام المجتمع الدولي.

وأشار الخبير المصري إلى أنه "لا يوجد دليل حقيقي على وجود استثمارات لدول في السد الإثيوبي".

المصدر: "الأسبوع"