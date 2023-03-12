ليبيا.. قتيلان في اشتباكات بين فصيلين مسلحين بمدينة تاجوراء (فيديو)

أفادت مصادر ليبية موثوقة بوقوع اشتباكات أمام معسكر الجوية بين "كتيبة الرحبة الدروع"، وكتيبة "أسود تاجوراء" على خلفية مقتل شخصين يتبعان "لرحبة الدروع".

وأضافت المصادر أن تلك الاشتباكات جاءت على خلفية اقتحام منزل القيادي بكتيبة أسود تاجوراء عبد الرحيم بن سالم، واختطاف خاله من قبل كتيبة رحبة الدروع تاجوراء.

وأكدت أن الحصيلة الأولية للاشتباكات هي مقتل شخصين اثنين كحصيلة أولية بينما

تصاعد دخان كثيف باتجاه معسكر الأسود في تاجوراء نتيجة سقوط قذائف.

ووفقا لشهود عيان، فقد طلب مستشفى بئر الأسطي ميلاد من لديهم مرضى داخل قسم الإيواء الحضور للمستشفى لإخراج المرضى بسرعة.

كما وجهت العائلات في منطقة بئر الأسطى ميلاد تاجوراء نداء استغاثة إلى جهاز الطوارئ والجهات المعنية لإجلائهم من منازلهم بالمنطقة.

المصدر: RT - ناصر حاتم