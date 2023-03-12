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الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطن اعتدى على طبيب مصري وكسر جمجمته

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الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطن اعتدى على طبيب مصري وكسر جمجمته
AFP
10 سنوات.. سجن كويتي اعتدى على طبيب مصري وكسر جمجمته
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أفادت وسائل الإعلام الكويتية بالحكم بالسجن عشر سنوات على مواطن اعتدى بوحشية على طبيب مصري في مركز الكويت للصحة النفسية، وتسبّب بكسر في جمجمته قبل عام.

ووفق حساب "أمن ومحاكم" على "تويتر" الذي يتابع أخبار الحوادث والجرائم في الكويت، فإن محكمة الجنايات الكويتية قررت سجن المواطن الذي كان متعاطيا للمخدرات وقت الاعتداء، 10 سنوات.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر مارس من العام 2022، حيث اعتدى كويتي على طبيب مصري، بأداة حديدية وكسر جمجمته.

وذكرت وسائل إعلام كويتية وقتها أنه تم إحضار المتهم إلى مركز الصحة النفسية، إثر مشاجرة أثارت الشكوك حول تعاطيه المواد المخدرة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية حينها إن المعتدي غافل رجال الشرطة عند إحضاره للمركز، وبدأ بالاعتداء على الطبيب وضربه بأداة على رأسه ما أدى لإصابته البليغة في الجمجمة.

المصدر: وسائل إعلام

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