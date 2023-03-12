الكويت.. الحكم بالسجن 10 سنوات على مواطن اعتدى على طبيب مصري وكسر جمجمته

أفادت وسائل الإعلام الكويتية بالحكم بالسجن عشر سنوات على مواطن اعتدى بوحشية على طبيب مصري في مركز الكويت للصحة النفسية، وتسبّب بكسر في جمجمته قبل عام.

ووفق حساب "أمن ومحاكم" على "تويتر" الذي يتابع أخبار الحوادث والجرائم في الكويت، فإن محكمة الجنايات الكويتية قررت سجن المواطن الذي كان متعاطيا للمخدرات وقت الاعتداء، 10 سنوات.

حبس مواطن متعاطي 10 سنوات

كسر جمجمة دكتور مصري في الأمراض النفسية بالرنق بوكس خلال علاجه في القضية المشهورة العام الفائت pic.twitter.com/OxF586Nr0N — أمن ومحاكم ميديا كورت (@mediacourt) March 12, 2023

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر مارس من العام 2022، حيث اعتدى كويتي على طبيب مصري، بأداة حديدية وكسر جمجمته.

وذكرت وسائل إعلام كويتية وقتها أنه تم إحضار المتهم إلى مركز الصحة النفسية، إثر مشاجرة أثارت الشكوك حول تعاطيه المواد المخدرة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية حينها إن المعتدي غافل رجال الشرطة عند إحضاره للمركز، وبدأ بالاعتداء على الطبيب وضربه بأداة على رأسه ما أدى لإصابته البليغة في الجمجمة.

المصدر: وسائل إعلام