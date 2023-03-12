البحرين تتسلم مقاتلة "أف 16 بلوك 70" الأمريكية

تسلم سلاح الجو الملكي البحريني أول طائرة مقاتلة من نوع "أف 16 بلوك 70"، لتكون أول دولة في العالم والمنطقة تتزود بهذا الطراز من المقاتلات الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين، والرعاية الدائمة والمستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.

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بدوره، أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن سلاح الجو الملكي البحريني أصبح اليوم أحد ركائز القوة الأساسية للوطن، وذلك لما وصلت إليه كافة أجنحته وأسرابه ومنظوماته من تقدم وتطوّر وتكامل على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين: "سلاح الجو الملكي البحريني يضم اليوم أحدث الطائرات الحربية المقاتلة المتطورة، وطائرات النقل الجوي الحديثة، والطائرات العمودية المتقدمة، ويمثل دخول أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة من نوع (F-16 Block 70)، التي تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة، إضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني، لكونها الأكثر تطورا والأحدث من طراز هذا النوع للطائرات المقاتلة في ترسانة السلاح الجوي في العالم لما تتطلبه الظروف الراهنة من تسليح جوي معاصر لمواجهة تحديات القرن الحالي".

المصدر: وكالة أنباء البحرين