الإمارات تتنازل لصالح قطر عن طلب استضافة اجتماعات البنك والصندوق الدوليين

أخطر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنازل الإمارات عن طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لصالح قطر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإماراتي تلقاه أمير قطر من رئيس الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي أكد لأمير قطر دعم دولة الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وأضاف أنه "وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات".

وتمنى آل ثاني لقطر "التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي".

أمير قطر أعرب عن شكره لرئيس الإمارات، "وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي" حسب "وام".

المصدر: وكالة أنباء الإمارات