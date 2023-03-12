بعد ضجة واسعة.. القضاء المصري يحدد موعدا الحكم في قضية إهانة الرجل المصري

حددت محكمة جنح العجوزة بمصر جلسة 19 مارس للنطق بالحكم على الدكتورة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة.

وكان المحامي أشرف ناجي أقام دعوى قضائية يتهم قطب بإهانة الرجل المصري، وأنها وجهت إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة، وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية