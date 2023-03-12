الأردن.. تسيير 14 شاحنة مساعدات إغاثية إلى سوريا

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية قافلة مساعدات إغاثية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى سوريا، ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والحرامات والفرشات وطرود صحية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة عبر نظام التبادل Back to Back.

وبتوجيهات ملكية سامية، وصلت أولى المساعدات الأردنية إلى سوريا من خلال طائرتين جويتين في 8 فبراير ضمن الجسر الجوي والذي وصل عدد الطائرات المرسلة إلى سوريا 3 طائرات من خلال مطاري دمشق وحلب.

وفي 10 فبراير انطلقت أولى القوافل البرية المحملة بالاحتياجات الأساسية والرئيسية ثم توالت القوافل البرية الى سوريا عبر الحدود الأردنية – السورية (جابر - نصيب) لتصل عدد القوافل المرسلة إلى 15 قافلة مكونة من 124 شاحنة.

وتستقبل الهيئة التبرعات العينية ضمن قائمة محددة والتي يتم تحديثها كلما استجد الطلب لتلبية الاحتياجات، والمتمثلة بالخيم العائلية، ومولدات كهربائية، ومستلزمات أطفال وكبار سن، وحليب أطفال، وطرود، ومواد غذائية، وغيرها من المواد الضرورية.

المصدر: خبرني