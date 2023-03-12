الداخلية المصرية تكشف ملابسات العثور على 4 جثث داخل فندق شهير في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.

وأفادت التحريات أن الأب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أقدم على شنق نفسه داخل غرفته بأحد الفنادق بالإسكندرية، عقب قيامه بإنهاء حياة نجليه سن 5 - 8 سنوات، لوجود خلافات بينه وبين زوجته، وأضافت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وعُثر على الأب مشنوقا على باب دورة المياه، وكان يرتدي كامل ملابسه، بينما كان الأطفال غرقى داخل "البانيو".

الأب يبلغ من العمر 40 عاما، من مدغشقر، وهو طالب في إحدى الجامعات الإفريقية الخاصة بمنطقة المنشية في الإسكندرية

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