تونس.. اكتشاف منطقة أثرية تعود إلى العهد الروماني (صور)

أعلنت السلطات التونسية اكتشاف منطقة أثرية جديدة بمنطقة ورغة بمعتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط تونس، تعود إلى العهد الروماني.

وأوضح محمد كمال براهمي محافظ مستشار للتراث، أن هذه المنطقة تتراوح مساحتها بين 5 و6 هكتارات.

وصرح بأنها تتضمن العديد من القطع الأثرية الهامة بالإضافة إلى فسقية كانت تستخدم لتجميع المياه ومعصرة زيتون.

وأفاد بأنه سيتم حفظ عدد من هذه القطع بالمخزن الأثري ببئر الحفي ومواصلة تأمين المنطقة إلى حين انتهاء الأبحاث.

المصدر: وسائل إعلام تونسية