الحكومة المصرية تنفي استيراد لحوم تحمل فيروس جنون البقر

أصدرت السلطات المصرية بيانا نفت فيه استيراد لحوم تحمل فيروس جنون البقر وطرحها بالأسواق.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء.

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وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لا صحة لاستيراد أو وصول أي شحنات لحوم مصابة بجنون البقر للموانئ المصرية وطرحها بالأسواق، مشددة على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة وخالية من أية أمراض وبائية وتخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراض وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء.

وذكرت الهيئة أن اللحوم بكافة أنواعها والحيوانات الحية المستوردة تخضع أيضا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، مشيرة إلى أنه لا يسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون البقر" أو أية أوبئة أخرى.

وأكدت أنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم لمصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها بشكل قاطع، ولا يتم إعادة فتحه مجددا إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية.

هذا، وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما دعا للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية