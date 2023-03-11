الأردن.. سجن السلط الأثري معروض للاستثمار

كشفت بلدية السلط، وسط الأردن، عن توجهها للبدء بالاستثمار في مبنى سجن السلط القديم والذي يقع عند مدخل المدينة، ويعد من أبرز معالمها الأثرية.

إقرأ المزيد

وسجن السلط، هو أحد أقدم سجون الأردن، انتقل إلى البلدية في مطلع نيسان 2019، بعدما وافقت قوات الدرك آنذاك على الاستفادة منه في مشروع ثقافي لمصلحة بلدية السلط الكبرى.

ويقول المؤرخ الدكتور محمد خريسات إن السجن تأسس أول مرة في عهد الدولة العثمانية عام 1867 وكان حينها يوجد في كل مدينة قائم مقام، حيث كان موقعه عند تأسيسه في وسط مدينة السلط قرب موقع البلدية حاليا، ثم انتقل إلى مغاير أسفل مبنى سرايا السلط القديم وكان يستخدم للتوقيف المؤقت.

وأضاف أن الاهالي كانوا يرسلون الاغطية لمن يوقف في السجن، وعند إقامة الدولة الأردنية استلمت قوات الدرك الأردني موقع السجن القديم في السرايا ثم انتقل إلى موقعه الحالي.

ويروي أبناء المدينة أنه بعد بناء سجن جديد في منطقة السرو قرب مديرية الترخيص تحول السجن القديم، وتبلغ مساحته 4 دونمات و304 أمتار، إلى مركز اصلاح وتأهيل للنساء، إلى أن تسلمته مديرية الدرك في العام 2008 وحولته إلى سرية طوارئ، ثم تسلمته البلدية في العام 2019.



من جهته، طالب النائب عن مدينة السلط طلال النسور الحكومة بتحويل السجن القديم إلى معرض بانوراما تأسيس الدولة الأردنية الهاشمية وتطورها وإبراز المعالم الأثرية والتراثية في المدينة السلط، بهدف جعل الموقع مقصدا رئيسا للسياح والباحثين والمؤرخين وزوار المدينة.

المصدر: عمون









