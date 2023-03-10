نصر الله: مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل عسكريا وأمنيا وسياسيا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل عسكريا وأمنيا وسياسيا في إنجاز ضخم.

وفي كلمة خلال حفل تأبيني، أضاف نصر الله أن "الانفتاح على سوريا اليوم هو اعتراف بانتصارها".

وقال نصر الله، إن "لدى الكثير من الدول العربية رغبة بإعادة العلاقات الكاملة مع سوريا ولكن المانع هو الاعتراض الأمريكي"، وأضاف: "عندما نرى وفودا عربية في دمشق نشعر بالسعادة".

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وقال نصر الله "أقول بكل صدق إن سوريا تمارس كامل سيادتها وحريتها وهي التي تأخذ القرارات التي تريد، وأي كلام عن تدخل إيراني ليس له أي أساس من الصحة".

وأبدى نصر الله ترحيبه بأي تسوية في الشمال السوري، وأضاف أنه "إذا أمكن معالجة ما يجري في شمال شرق سوريا من خلال التفاوض الروسي السوري الإيراني التركي فهو أفضل ولا سيما أن الولايات المتحدة هي التي تحمي تنظيم "داعش" الذي يرتكب المجازر في سوريا".

ووصف نصر الله سوريا بأنها "في قلب محور المقاومة"، وأشار إلى أنه "عندما كان القتال مع الإرهابيين في دمشق وحمص وحلب وداخل المدن عرض عليها التخلي عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفي محور المقاومة لكن القيادة السورية رفضت ذلك".

المصدر: "سانا"