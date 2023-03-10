نصر الله: لدى الإسرائيليين "عقدة نبوخذ نصر".. ويتخوفون من الخراب الثالث للكيان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن لدى إسرائيل عقدة "نبوخذ نصر" وتتخوف من "الخراب الثالث" للكيان، في إشارة إلى السبي البابلي لليهود.

وخلال كلمة في احتفال تكريمي أقامه الحزب اعتبر نصر الله، أن "التحول المهم اليوم في الكيان أنه باتت هناك ثقافة شبيهة بما جرى خلال اندحار 25 أيار من جنوب لبنان"، وأضاف أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون كيف نمد يد العون لهذا الفلسطيني المقاوم والمجاهد الذي يدفع هذا الكيان إلى الهاوية".

ووصف نصر الله ما يجري في الضفة وفي أجزاء من الـ 48، بأنه "على درجة عالية من الأهمية في مشروع المقاومة"، وقال إن ما يجري في إسرائيل "يفتح آمالا كبيرة" وأن "ما وصل إليه الكيان اليوم يعود أيضا للصمود والمقاومة في المنطقة"، وحسب نصر الله فإن "أحد الأسباب الرئيسية للوفود الأميركية إلى إسرائيل تهدف لمعالجة الشرخ الداخلي الذي يمكن أن يوصل إلى صدام دموي"

وأضاف نصر الله أن "التطبيع مع الدول لا يحمي الكيان ولا يمكن أن يوقف العمليات".

المصدر: RT